Климатолог оценил риск повторения торфяных пожаров

Жители столичного региона помнят ситуацию 2010 года, когда в городах стоял смог из-за торфяных пожаров. Заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов оценил риск повторения той ситуации в этом году, передала «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, риск возгорания торфяников есть, но он невелик, так как жара через несколько дней должна пойти на спад.

«В начале следующей недели ожидаются дожди — это поправит ситуацию, в дальнейшем будет не так жарко», — сказал Семенов.

Он также отметил, что в 2010 году погода была гораздо опаснее, чем сейчас.

«В 2010 температура воздуха превышала 40 градусов. На данный момент почва не такая сухая, а листва деревьев находится в стадии активного роста, испаряя влагу. Это немного облегчает ситуацию. В 2010 году такая жара стояла несколько недель, все тепло накапливалось в нижнем слое атмосферы», — заключил специалист.