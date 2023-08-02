Интересное 02 августа 2023, 10:58 Климатолог Кокорин заявил об отсутствии дефицита кислорода на Земле

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В настоящее время проблемы с недостатком кислорода на планете нет. Об этом сообщил климатолог Алексей Кокорин в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, с годами наблюдается повышение концентрации углекислого газа, из-за чего незначительно смещается концентрация кислорода.

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При этом Кокорин отметил, что Земля живет за счет воздуха, накопленного в прошлые миллионы лет, поэтому никаких проблем с его дефицитом нет. Он также подчеркнул, что сейчас в атмосфере фиксируется более 20% кислорода.