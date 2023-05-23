Интересное 23 мая 2023, 15:52 Климатолог Киселев: жизнь в мегаполисах в условиях аномальной жары станет трудной

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Жизнь в российских мегаполисах станет сложной в условиях аномально жаркого лета. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев в беседе с Pravda.Ru.

По словам синоптика, каждый крупный город является дополнительным источником тепла. Так, к высоким температурным значениям добавляется жар от зданий и асфальта. Кроме того, воздушный поток часто не доходит до центра города, добавил Киселев.

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Отмечается, что ранее синоптики прогнозировали аномально жаркое лето в 2023 году.