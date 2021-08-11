Климатолог дал прогноз о том, как надолго в Крыму задержится дождливая погода

Климатолог, доцент кафедры плодоводства и виноградарства КФУ имени Вернадского Владимир Рябов рассказал РИА ФАН, что повышенная влажность останется в Крыму надолго. Есть вероятность, что на несколько лет.

Причина аномально обильных осадков на полуострове — глобальные изменения климата, которые затронули, конечно, не только Крым.

«Но в Крыму мы ощущаем это как раз на примере таких качелей: то засуха два-три года подряд, то вот этот 2021 год начался с аномальной влажности. И вот уже почти семь месяцев прошло, а мы [в КФУ] почти каждый месяц фиксируем превышение месячной нормы осадков», — рассказал Рябов.

С 2016 по 2020 год в Крыму наоборот наблюдалась слишком засушливая погода. То что происходит сейчас — компенсация предыдущих «сухих» лет. Рябов добавил, что увеличение нормы осадков может наблюдаться на полуострове примерно до 2023 года.

«В начале этого года я говорил, что 2021-й начнется с увеличения годовой суммы осадков. И последующие несколько лет должны быть влажными. То есть природа компенсирует тот дефицит, который собрался за предыдущие четыре года», — сказал климатолог.