Дачникам рассказали, как побороть клещей на участке

Клещи могут нанести большой вред человеческому организму, поэтому многие дачники стремятся обезопасить себя от этих насекомых. utro.ru рассказало, как прогнать вредителей со своих территорий.

На участке стоит скосить всю лишнюю зелень, так как она является излюбленным местом жительства клещей. Траву, которая осталась после уборки, необходимо сжечь или выбросить за пределы огорода.

Кроме того, отличным способом борьбы с этими насекомыми являются ромашка и полынь. Клещи не смогут пробраться через густые насаждения, поэтому нужно высадить их по периметру участка.

Также существуют натуральные средства, которые помогут обезопасить себя от насекомых. Жуки боятся сока апельсина или лимона. Приготовьте специальный раствор: сок смешайте с водой, а после окропите такой жидкостью землю на участке. В ближайшее время клещи покинут территорию вашего сада.

Подойдет и пищевая сода. Это вещество нанесите в места наибольшего скопления паразитов.