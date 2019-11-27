Клад с серебряными римскими монетами нашли в Швейцарии
Археологи обнаружили клад из почти 300 монет в северо-западной части Швейцарии, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The History Blog.
Клад оказался там, где его посоветовали искать местные жители. Примечательно, что монеты находились в земле без какой-либо упаковки, но отлично сохранились.
Находка насчитывает 293 динария из чистого серебра. Археологи рассказали, что самые древние из них относятся к периоду правления императора Нерона (54 — 68 годы нашей эры), а наиболее «молодые» отчеканили при Коммоде (181 — 182 годы).
По оценкам ученых, клад спрятал в конце II века нашей эры некий богатый человек. В те времена 300 динариев легионер получал за полгода службы.
Отмечается, что римские войска вторглись на эти территории в 200-х годах до нашей эры. Под управлением Рима регион оставался до III века нашей эры.