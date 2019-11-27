Клад с серебряными римскими монетами нашли в Швейцарии

Клад оказался там, где его посоветовали искать местные жители. Примечательно, что монеты находились в земле без какой-либо упаковки, но отлично сохранились.

Находка насчитывает 293 динария из чистого серебра. Археологи рассказали, что самые древние из них относятся к периоду правления императора Нерона (54 — 68 годы нашей эры), а наиболее «молодые» отчеканили при Коммоде (181 — 182 годы).

По оценкам ученых, клад спрятал в конце II века нашей эры некий богатый человек. В те времена 300 динариев легионер получал за полгода службы.

Отмечается, что римские войска вторглись на эти территории в 200-х годах до нашей эры. Под управлением Рима регион оставался до III века нашей эры.