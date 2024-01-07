07 января 2024, 17:04
Клад с монетами времен Петра I нашли в Ростовской области
В городе Азове Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I. Об этом сообщил ТАСС.
Монеты нашли в ходе раскопок на территории бывшего золотоордынского города Азак. Всего археологи обнаружили 24 древних предмета — серебряные копейки или, как их называли в ту эпоху, «чешуе».
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Кандидат исторических наук Андрей Масловский отметила, что стоимость монет равнялась шестимесячной подати на одного крестьянина Петровской эпохи.
Ученый объяснил, что у населения популярностью пользовались именно серебряные копейки.
«Люди предпочитали именно их вместо медных монет, которые изготовили в более позднее время. Их готовили еще в овальной форме, по архаической технологии. Сначала вытягивали проволоку, а затем делили на отдельные кусочки и чеканили монету», — рассказал Масловский.
Ранее стало известно, что за последние 12 лет археологи в Москве нашли порядка 100 индивидуальных находок.
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