Интересное 23 мая 2023, 23:32 Киты облюбовали юг Аргентины и попали на видео Белые киты подплыли к берегу на юге Аргентины и попали на видео

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Интересное явление наблюдали жители Аргентины на юге страны. Стая белых китов подплыла прямо к берегу во время сезона размножения. Кадры, снятые на квадрокоптер, появились в Сети.

Многие эксперты сошлись во мнении, что местоположение и окружающая среда пляжа Эль-Дорадильо сделали его идеальным местом для размножения этих крупных млекопитающих. Сейчас местные жители специально приезжают на пляж, чтобы лично насладиться зрелищем.

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Жителей и гостей Москвы пригласили 25 мая посетить площадку рядом с инфоцентром главного столичного зоопарка. Здесь состоится День нерпенка.

Всех желающих познакомят с обитателями озера Байкал и расскажут, как предотвратить загрязнение этого водоема. Также гости поучаствуют в конкурсе плакатов по спасению нерп. Помимо этого, можно будет слепить собственного нерпенка.