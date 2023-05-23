23 мая 2023, 23:32
Киты облюбовали юг Аргентины и попали на видео
Белые киты подплыли к берегу на юге Аргентины и попали на видео
Интересное явление наблюдали жители Аргентины на юге страны. Стая белых китов подплыла прямо к берегу во время сезона размножения. Кадры, снятые на квадрокоптер, появились в Сети.
Многие эксперты сошлись во мнении, что местоположение и окружающая среда пляжа Эль-Дорадильо сделали его идеальным местом для размножения этих крупных млекопитающих. Сейчас местные жители специально приезжают на пляж, чтобы лично насладиться зрелищем.
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Жителей и гостей Москвы пригласили 25 мая посетить площадку рядом с инфоцентром главного столичного зоопарка. Здесь состоится День нерпенка.
Всех желающих познакомят с обитателями озера Байкал и расскажут, как предотвратить загрязнение этого водоема. Также гости поучаствуют в конкурсе плакатов по спасению нерп. Помимо этого, можно будет слепить собственного нерпенка.
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