Китайцы назвали главную ошибку при варке пельменей

В публикации говорится, что нельзя бросать замороженные пельмени в кипяток. Дело в том, что из-за разницы температур они нередко лопаются и разваливаются. Помимо прочего, при высокой температуре крахмал на поверхности теста склеивается. По этой причине пельмени слипаются.

Рекомендуется перед варкой замочить их в воде и подержать там несколько минут. Полуфабрикаты напитаются влагой и станут более эластичными. Еще лучше выбирать оптимальную температуру воды для варки — 50 градусов. После закипания в кастрюлю важно добавлять холодную воду. Благодаря этому температура нагрева будет оставаться равномерной.

Ранее специалисты Росконтроля провели исследование пельменей и назвали самый лучший продукт. Данные анализа есть в распоряжении сайта «Русская планета». Всего проверили продукты девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».