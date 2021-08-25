Китайский паук научился притворяться птичьим пометом и заманивать жертв

Китайский паук Phrynarachne ceylonica научился маскироваться под птичий помет. Таким образом он заманивает своих жертв. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование в журнале Current Zoology.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого помещали в дикую природу ботанического сада Сишуанбаньн обычных пауков-крабов, покрашенных пауков и птичий помет. Они установили, что насекомые одинаково реагируют на паука и на экскременты птиц. При этом потенциальные жертвы паука не реагируют на пустые листы или окрашенных особей, чья маскировка более не работает.