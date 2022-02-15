Китайские ученые выяснили, что употребление амфетамина связано с риском психоза

Ученые из Китайского медицинского университета в Тайване заявили, что амфетамин, как и другие стимуляторы, способен вызывать психозы, схожие с шизофренией. Их исследования опубликовал журнал Evidence-Based Mental Health.

У людей, употребляющих амфетамин, развиваются паранойя и галлюцинации, причем обычно это состояние проходит через пару дней, но у 15% употребляющих может продолжаться годами, написала «Газета.ru».

Ученые проанализировали базы данных, которые содержали записи об арестах и отсрочке судебного преследования в связи с реабилитацией для потребителей запрещенных наркотических препаратов. Всего было отобрано более 74 тысяч потребителей амфетамина и почти 300 тысяч не судимых за его употребление человек в качестве контрольной группы.

Выяснилось, что те, кто употреблял запрещенный препарат, в пять раз чаще сталкивались с депрессией, тревогой, инсультами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наибольшим психозам оказались подвержены женщины старше 45 лет, а также те, кто попадался полиции неоднократно и употреблял амфетамин на протяжении долгого времени.

Авторы работы также отметили, что те, кто проходил лечение, сталкивались с психозами на четверть реже. Из этого специалисты сделали вывод, что реабилитация способна предотвратить риск последующего психоза.