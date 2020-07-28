Китайские медики спасли женщину после остановки сердца на 3 дня

По информации журналистов, 23-летняя жительница КНР на протяжении долгого времени поздно ложилась спать. Из-за этого ее иммунитет ослаб и она простудилась. В результате у девушки случился кардиогенный шок, сердце остановилось, пишет сайт «Русская планета».

Врачи приняли решение насытить кровь кислородом альтернативным способом, чтобы поддержать деятельность сердца. Все три дня медики боролись за жизнь пациентки и добились успеха. Женщина очнулась и чувствует себя хорошо.