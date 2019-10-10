Китайские конструкторы создали летающую тарелку

На фото в Twitter пользователя Alert 5 показана летающая тарелка, выкрашенная в зеленый цвет.

По сообщению «Российской газеты», разработанный китайскими конструкторами дисколет способен развить скорость 650 километров в час.

Известно, что подобные летательные аппараты уже пробовали разработать. Например, самолет AS-6 в гитлеровской Германии. Впрочем, на испытаниях он лишь ненадолго оторвался от земли.

В дальнейшем разработки дисколетов вели американцы, однако их разработки также не увенчались успехом.