  • Китайские конструкторы создали летающую тарелку

    10 октября 2019, 18:37

    Ирина Нагайникова

    Китай представил на выставке China Helicopter Exposition 2019 дисколет. Фотография необычного экспоната поразила военных журналистов, сообщил портал «Утро.ру»

    На фото в Twitter пользователя Alert 5 показана летающая тарелка, выкрашенная в зеленый цвет.

    По сообщению «Российской газеты», разработанный китайскими конструкторами дисколет способен развить скорость 650 километров в час.

    Известно, что подобные летательные аппараты уже пробовали разработать. Например, самолет AS-6 в гитлеровской Германии. Впрочем, на испытаниях он лишь ненадолго оторвался от земли.

    В дальнейшем разработки дисколетов вели американцы, однако их разработки также не увенчались успехом.