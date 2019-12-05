Китайские биологи рассказали, как продлить жизнь

По информации сайта «Мир 24», биологи из Китая провели исследование. Ученые кормили мух капсаицином — органическим веществом со жгучим вкусом. Он содержится в разных видах стручкового перца. Экспертам удалось установить, что капсаицин может увеличить жизнь самок на 15%.

В ходе исследования насекомые десять дней употребляли разные дозы вещества. Однако специалисты обнаружили эффект лишь от минимального количества. На самцов капсаицин не оказал никакого влияния.

По выводам ученых, вещество имеет побочный эффект — снижение активности. Таким образом, исследователи выяснили, что действие капсаицина может быть обусловлено экономией ресурсов.

Насекомые приняли участие и в других экспериментах сотрудников китайского университета. Биологи нагревали, сушили, оставляли и обрабатывали перекисью мух. Все эти манипуляции не оказали существенного влияния на продолжительность жизни насекомых.