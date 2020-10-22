Китаянка привела на свидание 23 родственника. Потенциальный жених сбежал

Жительница китайской провинции Чжэцзян решила проверить потенциального возлюбленного на щедрость, и привела на свидание вслепую 23 члена семьи. Изумленный претендент обнаружил, что должен заплатить за эту вечеринку и сбежал из ресторана.

Китайское издание Taizhou Evening News сообщило, 29-летний Сяо Лю из-за нестабильного дохода и большой загруженности на работе никак не мог найти девушку. Его мать по этому поводу очень переживала и обратилась к свахе, попросив устроить несколько свиданий вслепую. Одна из кандидаток решил заранее протестировать потенциального жениха на щедрость. Без ведома Сяо Лю она пригласила на ужин 23 родственников.

Увидев баснословный чек на 20 тысяч юаней (231 тысяча рублей), шокированный мужчина спешно покинул ресторан, заставив компанию расплачиваться самостоятельно. Позже стороны пришли к соглашению, что большую часть счета оплатит девушка и ее семья. Остальное взял на себя Сяо Лю.

История вызвала оживленное обсуждение в китайских соцсетях. Оскорбленные родственники девушки пожаловались, что всего лишь поели, они не курили и не пили спиртного. Некоторые комментаторы с ними согласились. По их мнению, мужчина был обязан оплатить ужин, на которую пригласил девушку, пусть он и не знал, сколько человек придется кормить. Их оппоненты назвали китаянку бесстыдницей за то, что она привела на свидание такое количество незапланированных гостей.

«Он, возможно, провалил ее тест на щедрость, но определенно прошел тест на здравый смысл», — резюмировал один из комментаторов.