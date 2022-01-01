Китай опубликовал новые фотографии Марса, которые сделал зонд «Тяньвэнь-1»

Китайское Национальное космическое управление сделало с помощью зонда орбитального аппарата «Тяньвэнь-1» новые снимки планеты Марс. Их можно увидеть на сайте ведомства.

На фото с марсианской поверхностью можно различить полярные ледяные шапки, кратер имени конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия. Отмечается, что фотографирующий аппарат работает нормально. «Тяньвэнь—1» запустили 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс.

Ранее сообщалось, что в Дубае построят первый «марсианский» город —то, как он будет выглядеть. Изначально планировалось, что он разместится на 176 000 квадратных метров пустыни — это сопоставимо с размером более 30 футбольных полей. Предварительная стоимость оценивается в 135 миллионов долларов.

Архитекторы собираются построить настоящий прототип города, подходящего для поддержания жизни на Марсе. Потом его хотят адаптировать для пустыни, характерной для Объединенных Арабских Эмиратов.