Китаец пытался вылечить отит, затолкав в ухо чеснок

Мужчина начитался в Сети дифирамбов целебным свойствам чеснока и решил воспользоваться им для лечения отита.

Очистив дольку чеснока, мужчина затолкал ее в ухо. Однако, по всей видимости, народное средство не помогло, потому что к врачу житель КНР все же обратился.

Отоларинголог в ходе осмотра пациента с болями в ухе обнаружил в его слуховом ходе инородное тело белесого цвета. Сначала врач решил, что это последствие воспаления. Специалист прочистил ухо пациента и обратил внимание на неприятный запах из него.

Больной рассказал врачу о своем «лечении». Ухо санировали. Мужчина получил рекомендации по лечению и предостережение от безоговорочного доверия непроверенным данным в Сети.

«Не верьте всему, что вы прочитали, особенно методам нетрадиционного лечения вроде рекомендаций засунуть имбирь, чеснок или чили в ухо. Инородные предметы могут вызвать серьезное воспаление», — объяснил медик.