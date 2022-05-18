Кит Харингтон сыграет в фильме об авторе Франкенштейна Мэри Шелли

Кит Харингтон, получивший известность благодаря роли в сериале «Игра престолов», сыграет в картине о жизни писательницы Мэри Шелли. Женщина является автором произведения «Франкенштейн, или Современный Прометей». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.

Компанию Харингтону составит датская актриса Клара Ругор — ей достанется главная роль. Актер же появится на экране в амплуа монстра. Картина будет посвящена созданию романа о Франкенштейне.

«Внутренний монстр соблазняет Мэри и склоняет ее к опасным, разрушительным психологическим отношениям. Единственный способ справиться с ним — выпустить монстра наружу», — сказано в описании фильма.

Старт съемок назначен на 2022 год. Режиссерское кресло займет Фаррен Блэкберн.

Ранее представители студии «Союзмультфильм» рассказали о работе над двумя полнометражными анимационными лентами. Генеральный продюсер студии Юлия Осетинская также добавила, что на данный момент у студии есть идеи еще как минимум пяти историй, из которых три на стадии разработки сценария.