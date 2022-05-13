Киножурналист Шнейдеров раскритиковал идею подпольных кинопоказов

Нелегальный показ фильмов может оттолкнуть Россию от цивилизации. Таким мнением поделился киножурналист Давид Шнейдеров. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Радиоточку НСН».

Эксперт пояснил, что воровство в любых сферах, в том числе в сфере киноиндустрии, является крайне негативным поступком. При этом такой подход лишь поможет развиваться «пиратству».

«Если мы начнем в наглую воровать кино и на какие-то странные счета отчислять деньги, мы, я думаю, закроем себе дорогу для возвращения в цивилизованное киносообщество. Мы станет нерукопожатными, мы — ворье», — пояснил Шнейдеров.