Киножурналист Шнейдеров рассказал, почему фильм «Холоп» пришел к успеху

Российский фильм «Холоп» добился огромного успеха в кинопрокате. Киножурналист Давид Шнейдеров рассказал, почему фильм выдержал борьбу с западными конкурентами. Об этом сообщило ИА НСН.

«Почему выстрелили „Холоп“, „Движение вверх“, „Последний богатырь“? У них была совершенно четкая конкуренция с американскими блокбастерами, было понятно, к чему стремиться и что надо делать», — пояснил специалист.

Он подчеркнул также, что на данный момент российское кино находится на высоком уровне. Многие авторские фильмы знают на Западе, они также принимают участие в кинофестивалях. Однако мейнстримовское кино в России отсутствует.