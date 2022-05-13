Кинотеатры начали сдавать помещение в аренду для выпускных вечеров

Многие кинотеатры столкнулись с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, а также из-за санкций. Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова рассказала, что на данный момент владельцы заведений ищут другие способы монетизации. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист пояснила, что многие владельцы кинотеатров начали сотрудничать с блогерами, демонстрируя их видеоролики на больших экранах. Кроме того, помещения стали сдавать для выпускных вечеров.

«У блогеров хороший продакшн, и съемки, которые они делали, выполнены в хорошем качестве. Многие из них лишились монетизации, поэтому это попытка — и довольно успешная — поддержать друг друга. Мы организовали уже несколько показов — это событийные вещи, когда блогеры делают [у нас] премьеры своих программ, а люди готовы встретиться с блогерами за небольшие деньги и обсудить выпуск», — рассказала Зинякова.

Эксперт рассказала также, что в последнее время помещения кинотеатров начали сдавать в аренду для проведения выпусных у школьников. В некоторых даже организовали маркетинговую компанию «Отмечай выпускной в кино». По словам Зиняковой, сотрудники кинотеатров могут организовать мероприятие любой сложности.