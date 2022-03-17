facebook_pixel
    17 марта 2022, 15:56

    Киностудия Miramax TV начала съемки сериала по мотивам «Джентльменов»

    Оксана Лавнюженко

    Киностудия Miramax TV снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены» («The Gentlemen») кинорежиссера Гая Ричи. Сейчас представители стримингового сервиса Netflix ведут переговоры о трансляции проекта, написало американское издание Deadline.

    Киностудия Miramax TV начала съемки сериала по мотивам «Джентльменов»

    По сюжету сериала американский экспат Майк Пирсон создал высокорентабельную криминальную империю в Лондоне, однако в один момент решает избавиться от нее. Его окружение, узнав о продаже бизнеса, начинает активно сражаться за право заполучить его себе, сообщил сайт INC News.

    Уже известно, что кинорежиссер Гай Ричи будет отвечать в новом сериале не только за режиссуру, он также будут задействован в написании сценария и в финансировании проекта.

    О том, какие актеры будут принимать участие в съемках, а также имена других участников проекта — продюсеров и сценаристов — не раскрываются. Дата выхода сериала также пока остается под секретом.