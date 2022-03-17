Киностудия Miramax TV начала съемки сериала по мотивам «Джентльменов»

Киностудия Miramax TV снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены» («The Gentlemen») кинорежиссера Гая Ричи. Сейчас представители стримингового сервиса Netflix ведут переговоры о трансляции проекта, написало американское издание Deadline.

По сюжету сериала американский экспат Майк Пирсон создал высокорентабельную криминальную империю в Лондоне, однако в один момент решает избавиться от нее. Его окружение, узнав о продаже бизнеса, начинает активно сражаться за право заполучить его себе, сообщил сайт INC News.

Уже известно, что кинорежиссер Гай Ричи будет отвечать в новом сериале не только за режиссуру, он также будут задействован в написании сценария и в финансировании проекта.

О том, какие актеры будут принимать участие в съемках, а также имена других участников проекта — продюсеров и сценаристов — не раскрываются. Дата выхода сериала также пока остается под секретом.