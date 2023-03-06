Интересное 06 марта 2023, 23:47 Кинорежиссер Герман рассказал, как нейросети повлияют на киноиндустрию Кинорежиссер Герман заявил, что нейросети смогут заменить сценаристов

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В ближайшем будущем нейросети смогут заменить некоторых сценаристов без потерь в качестве. Таким мнением поделился кинорежиссер Алексей Герман. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, новые технологии вряд ли смогут делать действительно талантливые проекты, так как для этого необходим большой личный опыт и глубина переживаний. Однако они вполне могли бы могли упростить часть работы.

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«У нас достаточно много выходит контента, который только выиграет, если его напишет компьютер»», — отметил Герман.

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