07 октября 2021, 17:14
Киноманам показали трейлер фильма «Мальчик по имени Рождество»
Netflix опубликовал трейлер сказочной истории про Рождество
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер сказочного фильма «Мальчик по имени Рождество». Сказка экранизирована по мотивам детской книги британского писателя Мэтта Хэйга. Об этом сообщил Piter.tv.
По сюжету обычный мальчик по имени Николас отправляется в путешествие на заснеженный север для того, чтобы отыскать там своего отца. Он пропал еще в экспедиции где-то за Полярным кругом. Во время странствия отважного ребенка поджидают различные приключения и появляются неожиданные герои.
В сказочном фильме сыграли Генри Лоуфулл, Кристен Уиг, Салли Хокинс, Мэгги Смит, Джим Бродбент и другие. Режиссером выступил Гил Кинан. Премьеру покажут на стриминговом сервисе 24 ноября.