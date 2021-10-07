Киноманам показали трейлер фильма «Мальчик по имени Рождество»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер сказочного фильма «Мальчик по имени Рождество». Сказка экранизирована по мотивам детской книги британского писателя Мэтта Хэйга. Об этом сообщил Piter.tv.

По сюжету обычный мальчик по имени Николас отправляется в путешествие на заснеженный север для того, чтобы отыскать там своего отца. Он пропал еще в экспедиции где-то за Полярным кругом. Во время странствия отважного ребенка поджидают различные приключения и появляются неожиданные герои.

В сказочном фильме сыграли Генри Лоуфулл, Кристен Уиг, Салли Хокинс, Мэгги Смит, Джим Бродбент и другие. Режиссером выступил Гил Кинан. Премьеру покажут на стриминговом сервисе 24 ноября.