Интересное 26 июля 2023, 18:46 Кинолог Уражевский рассказал о причинах агрессивного поведения собаки Байдена Кинолог Уражевский: собака Байдена вела себя агрессивно из-за плохого воспитания

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Собака президента США Джо Байдена могла вести себя агрессивно из-за стресса в людном месте, а также из-за отсутствия правильного воспитания. Такой информацией поделился президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Об этом сообщило ИА НСН.

Ранее стало известно, что немецкая овчарка по кличке Коммандер укусила семерых сотрудников Секретной службы США за несколько месяцев. При этом одному из них потребовалась госпитализация, так как он получил травмы руки и бедра.

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По словам Уражевского, на поведение собаки влияют генетическая предрасположенность, а также качество воспитания. Чаще всего агрессивное поведение связано с желанием собаки защитить свою жизнь.

«Налицо отсутствие хороших кинологов и воспитателей. У Байдена это не первая собака, предыдущая вела себя точно так же», — отметил специалист.