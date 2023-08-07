Интересное 07 августа 2023, 23:18 Кинолог Уражевский посоветовал протирать собаку влажной тряпкой, чтобы помочь ей в жару

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От жары страдают не только люди, но и животные. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как помочь собаке пережить высокую температуру. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, важно смачивать лапы собаки водой. Не лишним будет намочить простыню, на которой она лежит. Стоит открыть окна в квартире и при наличии включить кондиционер. Кроме того, можно протирать собаку влажной тряпкой.

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«Очень опасно оставлять собак в машине даже на десять минут, потому что это может привести к тепловому шоку и смерти», — предупредил Уражевский.