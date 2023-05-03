Интересное 03 мая 2023, 13:43 Кинолог Уражевский: перед путешествием на самолете хозяину собаки необходимо получить справку в ветклинике

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Владельцы собак должны заранее подготовить своего питомца к предстоящему путешествию, иначе животное может испытать большой стресс. Об этом сообщил кинолог, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с«ФедералПресс».

По словам специалиста, собаку с самых ранних пор необходимо социализировать и брать с собой в поездки. Владельцы питомцев должны помнить, что правила перевозки животных на разном транспорте отличаются. Так, перед полетом на самолете хозяину необходимо получить специальную справку из ветклиники.

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Перед путешествием на машине следует подготовить место для собаки, для этого подойдет клетка-перевозка или оборудованный гамак на заднем сидении авто, добавил кинолог.