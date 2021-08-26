facebook_pixel
    26 августа 2021, 13:32

    Кинолог рассказал, какие человеческие профессии смогли освоить собаки

    Оксана Лавнюженко

    Лучшие друзья человека способны заменять людей в некоторых профессиях. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также напомнил, что сегодня, 26 августа, отмечается День благодарности собаке. Об этом написало РИА «Новости».

    Кинолог рассказал, какие человеческие профессии смогли освоить собаки

    Собаки-ищейки способны отследить людей по следу за несколько минут. При этом пройти они могут много километров даже в плохие погодные условия. Часто именно эти собаки преследуют преступника и помогают его задержать, рассказали «Известия».

    Кинолог отметил, что есть группа собак, которые очень помогают маломобильным гражданам. Собаки-поводыри являются главной опорой для слепых или слабовидящих людей. Таких собак с рождения обучают в специализированных центрах.

    Еще существуют собаки-спасатели, которые в самые кратчайшие сроки находят травмированного человека и оповещают об этом людей. Иногда животные — это единственный шанс на спасение. Такие помощники работают в МЧС, в поисковой службе Красного Креста, в добровольческих поисково-спасательных отрядах.

    Собаки-терапевты могут работать с людьми, у которых есть нарушения интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна. А собаки-полицейские активно помогают стражам порядка в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульно-постовой службе и так далее. Собаки-пастухи с древнейших времен умеют пасти домашних животных и защищать их хищников.