Кинолог рассказал, какие человеческие профессии смогли освоить собаки

Лучшие друзья человека способны заменять людей в некоторых профессиях. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также напомнил, что сегодня, 26 августа, отмечается День благодарности собаке. Об этом написало РИА «Новости».

Собаки-ищейки способны отследить людей по следу за несколько минут. При этом пройти они могут много километров даже в плохие погодные условия. Часто именно эти собаки преследуют преступника и помогают его задержать, рассказали «Известия».

Кинолог отметил, что есть группа собак, которые очень помогают маломобильным гражданам. Собаки-поводыри являются главной опорой для слепых или слабовидящих людей. Таких собак с рождения обучают в специализированных центрах.

Еще существуют собаки-спасатели, которые в самые кратчайшие сроки находят травмированного человека и оповещают об этом людей. Иногда животные — это единственный шанс на спасение. Такие помощники работают в МЧС, в поисковой службе Красного Креста, в добровольческих поисково-спасательных отрядах.

Собаки-терапевты могут работать с людьми, у которых есть нарушения интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна. А собаки-полицейские активно помогают стражам порядка в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульно-постовой службе и так далее. Собаки-пастухи с древнейших времен умеют пасти домашних животных и защищать их хищников.