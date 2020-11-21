Кинолог рассказал, как выбирать собаку в приюте

Собак в приюте надо выбирать особенно тщательно, так как у большинства из них могут быть психологические травмы, связанные с ранее пережитыми передрягами. Добрых намерений недостаточно, нужна готовность решать различные проблемы и купировать поведенческие отклонения.

Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Нужно понимать, что такие собаки — это не чистый лист бумаги. В их жизни была череда неприятных событий — предательство хозяина, голод, а, возможно, и физическое насилие. Все пережитое не могло не наложить определенного отпечатка на поведение животного. И это необходимо учитывать, принимая решение взять приютского или бездомного питомца», — сказал Голубев.

Он подчеркнул, что решение взять животное из приюта должно быть осознанным. Часто их выбирают на эмоциях, но потом возвращают в приют. Необходимо понимать, что животное останется с вами на долгие годы.

Голубев посоветовал не брать бездомных или приютских псов неопытным владельцам. Зачастую они не готовы заниматься ими внимательно и серьезно, тратить деньги и время на коррекцию психики проблемной собаки.

«Если у вас нет опыта общения с собаками, и вы первый раз берете собаку из приюта, взвесьте все „за“ и „против“, чтобы потом не возвращать пса назад. Еще одного предательства он может не пережить», — сказал кинолог.

Перед тем как забрать животное домой, следует расспросить волонтеров приюта о его особенностях. С приглянувшимся псом лучше сначала погулять, чтобы животное привыкло к новому человеку и научилось доверять.

«Если семья большая, то крайне желательно отправиться в приют и на прогулку всем вместе. Это позволит понаблюдать, насколько собака и члены семьи смогут найти общий язык», — посоветовал кинолог.

Дома собаку надо отмыть, показать ветеринару, и не особенно на нее давить в первые дни, навязывая общение. Испуганное животное даже на ласку может ответить агрессией. Нужно дать ему время успокоиться о осмотреться.

После окончания адаптации нужно выяснить, нужна ли собаке коррекция поведения или достаточно будет обычной воспитательной дрессировки. В этом вам поможет опытный тренер.

Кинолог Евгений Цигельницкий посоветовал планомерно отучать собаку от привычки подбирать съестное на улице. Еда может быть отравленной или испорченной. Эксперт посоветовал неизменно отбирать у животного найденное и давать взамен что-нибудь вкусное. Начинать дрессировку лучше с детства.