Кинолог опровергла миф о кормлении наркотиками служебных собак

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», приуроченной к Международному женскому дню, Смирнова рассказала, что с детства любила собак, но в профессию пришла далеко не сразу.

«Я к своей профессии шла всю жизнь. Я хотела собаку, а мы жили в коммунальной квартире», — поделилась кинолог.

Ее карьеру в спорте оборвала травма, и тогда женщина ушла работать в цирк. Однако и его позже она решила оставить. Вскоре ей попалась статья о кинологах в газете.

Смирнова призналась, что попасть на работу мечты оказалось непросто.

«Позвонила, полгода ходила, уговаривала руководство. Через год моя мечта сбылась», — рассказала она.

Журналисты поинтересовались у нее, правдивы ли утверждения, что служебных собак якобы кормят наркотиками. Специалист объяснила, что это не более чем миф.

«Это самый любимый стереотип. Самый частый, который, к сожалению, усиливают СМИ. У меня на такое есть один ответ: „А в МЧС как собаки обучаются, на людях?“ Конечно же нет. Мы отбираем собак определенных психотипов», — объяснила Смирнова.

Она рассказала, что собаки силовых структур Северо-западного региона универсальны. Они работают и с багажом, и с людьми.

Кинолог отметила, что работа со служебными собаками требует доверия к животному как к напарнику.