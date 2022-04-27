Кинолог Курилов рассказал, как спасти собаку от клещей

Чтобы уберечь собаку от клещей, достаточно использовать специальные капли. Таким мнением поделился опытный кинолог Сергей Курилов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ТСН 24.

Специалист подчеркнул, что единственный минус использования капель — их краткосрочный период действия. Такие препараты эффективны лишь на протяжении месяца.

Таблетки от клещей стоит использовать с осторожностью. Отталкиваться нужно от точного веса животного. Если переборщить с препаратом, можно навредить питомцу. Самым неэффективным средством является ошейник от клещей, передали «Дни.ру».