Интересное 20 апреля 2023, 23:44 Кинолог Карапетьянц рассказал, как вести себя при встрече с дикими собаками Кинолог Карапетьянц посоветовал не пытаться убежать от дикой собаки

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Лучше избегать встречи с дикими собаками, рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист подчеркнул, что при встрече с дикими собаками не стоит пытаться убежать. Также нельзя пытаться атаковать или кричать на животных. Лучше постараться добраться до укрытия.

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«В ближайшее укрытие, будь то крыша автомобиля или подъезд, взять что-то в руки, чтобы отбиться. Но это уже крайний случай. Увидели бродячих собак — разворачивайтесь и уходите», — отметил Карапетьянц.