Кинолог Карапетьянц рассказал, как собаки влияют на здоровье детей

Собаки способны крайне благоприятно сказываться на состоянии здоровья детей. Таким мнением поделился президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, особо благоприятный эффект животные оказывают при нервных расстройствах и нарушениях моторики у детей. Кроме того, они могут влиять и на поведение. Он подчеркнул, что общение с животными имеет название пет-терапия или канистерапия. Животные обладают особой энергетикой, которая помогает людям.

«Мало того, все, что касается детей и их взаимодействия с собаками, существует достаточно много методик для детей с нервными расстройствами, с ограничениями движения, для детей со специфичным поведением, и так далее. Животные помогают», — заявил Константин Карапетьянц.

При этом самыми популярными животными в России являются кошки. Они есть у 70% семей.