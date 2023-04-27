Интересное 27 апреля 2023, 21:38 Кинолог Григорьева рассказала, как не потеряться во время похода в лес Кинолог Григорьева посоветовала ознакомиться с картой местности перед походом в лес

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Чтобы не потеряться в лесу, важно заблаговременно изучить карту местности. Такой информацией поделились кинолог-инструктор, заместитель руководителя кинологической службы поисково-спасательного отряда «Экстремум» Надежда Григорьева и волонтер-спасатель Дарья Донина. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты также посоветовали рассказать родственникам и друзьям о том, что вы отправляетесь в лес. Также важно обозначить, когда вы планируете вернуться.

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С собой стоит взять заряженный мобильный телефон, спички или зажигалку, а также питьевую воду и еду. Если вы принимаете какие-то лекарства на регулярной основе, их тоже необходимо взять с собой.