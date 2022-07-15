Кинолог Голубев рассказал, зачем чипировать собак

Чипирование животных имеет множество преимуществ. Таким мнением поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом сообщил сайт РИАМО.

Эксперт пояснил, что чип может помочь в том случае, если домашнее животное пропало. Он содержит важную информацию о собаке. Если ее обнаружат и отведут к ветеринару, специалист сможет определить, кому принадлежит собака. Таким образом получится быстро отыскать хозяев.

В чип заложен номер из базы данных. Благодаря ему ветеринар может найти все сведения как о владельце, так и о самом животном.

По мнению Голубева, во время прогулки не стоит отпускать животное с поводка. Кроме того, специалист посоветовал проверить прочность карабинов. Ошейник собаки лучше крепко затянуть, чтобы она не смогла выбраться из него. Эксперт предупредил, что в любой момент животное может увлечься запахом и убежать от хозяина.

Сам момент чипирования почти не приносит дискомфорта животному. Подобную услугу проводят в большинстве клиник, передало Daily Moscow.