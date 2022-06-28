Кинолог Голубев рассказал, в каких водоемах можно купаться с собакой

Согласно закону, собакам запрещено купаться в водоемах, предназначенных для людей. Однако существует ряд мест, куда все-таки можно отправиться с домашними питомцами. Такой информацией поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом сообщили «Известия».

По словам эксперта, животным можно плавать в тех местах, где запрещено купаться человеку. Обычно подобные водоемы обозначены специальной табличкой.

«Есть места, где запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками. Находясь на водоеме с собакой, обязательно следите за ней, не допускайте долгого нахождения на открытом солнце, купания в опасных местах, а также следите, чтобы питомец не пил воду из водоемов: он может отравиться», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что существуют специальные бассейны, куда можно отправиться с питомцем.