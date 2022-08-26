Кинолог Голубев рассказал, почему нельзя ругать собак за лужи на полу

Иногда собака может оставить на полу лужу. Многие хозяева начинают ругать питомца за такое поведение, однако к подобным мерам воспитания прибегать не стоит. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно вести себя с животным в такой ситуации. Об этом сообщило РИАМО.

«Единственное, что действительно нужно делать, — это разобраться в причине такого поведения, сначала обратившись к ветеринарному врачу, который исключит заболевания, а затем — прибегнув к помощи специалиста, который поможет найти причину и устранить ее», — пояснил эксперт.

По словам Голубева, таким поведением собака не пытается сделать плохо хозяину. Ругань лишь спровоцирует стресс для животного. У питомца может закрепиться негативный сценарий и возникнуть страх во время походов в туалет при хозяине.

Животное может опорожняться дома из-за стресса, перевозбуждения, скуки или неправильного выгула. Важно исключить раздражители или значительно сократить их влияние.