27 апреля 2023, 00:00
Кинолог Голубев рассказал, как защитить собаку от укуса змеи
Кинолог Голубев посоветовал одевать собаку, чтобы уберечь ее от укуса змеи
Чтобы уберечь собаку от укуса змеи, стоит надевать на нее специальные ботинки и комбинезоны. Такой информацией поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом сообщило РИАМО.
По словам специалиста, во время отдыха на природе важно следить за своим питомцем, а также контролировать, чтобы змея случайно не укусила вас. Голубев подчеркнул, что весной у змей наступает период активности, написал сайт kp.ru.
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