Интересное 27 апреля 2023, 00:00 Кинолог Голубев рассказал, как защитить собаку от укуса змеи Кинолог Голубев посоветовал одевать собаку, чтобы уберечь ее от укуса змеи

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Чтобы уберечь собаку от укуса змеи, стоит надевать на нее специальные ботинки и комбинезоны. Такой информацией поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, во время отдыха на природе важно следить за своим питомцем, а также контролировать, чтобы змея случайно не укусила вас. Голубев подчеркнул, что весной у змей наступает период активности, написал сайт kp.ru.