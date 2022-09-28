Кинолог Голубев рассказал, как успокоить собаку | 360°

Интересное 28 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber Кинолог Голубев рассказал, как успокоить собаку Кинолог Голубев посоветовал не тянуть поводок, чтобы отучить собаку от непослушания

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Иногда во время прогулки собака может перевозбудиться и не слушаться хозяина. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как успокоить животное дома и на улице. Об этом сообщило РИАМО.

«От того, как вы выйдете из дома, напрямую зависит спокойствие на прогулке. Если собака чрезмерно возбуждена и в этом состоянии выйдет погулять, вряд ли вам удастся насладиться такой прогулкой. Возбуждение у питомца может настолько большим, что он просто не будет слышать ваши команды, будет без конца тянуть поводок, и вы не сможете спокойно пройтись с собакой по улице», — пояснил эксперт.

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По словам специалиста, успокоить собаку стоит еще до выхода на улицу. Важно выявить тот факт, который заставляет животное волноваться, а после этого постараться снизить ассоциативный ряд с прогулкой. Если собака начала метаться перед дверью, нужно успокоить ее командой «Сидеть!». Выходить на улицу с животным, которое уже успело перевозбудиться, не стоит.

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Во время прогулки же важно приучить собаку гулять на провисшем поводке. Не стоит тянуть его, так как это лишь раззадорит пса. Если животное начало активно двигаться вперед, стоит остановиться и подождать, пока оно успокоится.

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