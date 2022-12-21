Интересное 21 декабря 2022, 05:40 Кинолог Голубев рассказал, как укрепить здоровье собаки зимой Кинолог Голубев посоветовал не экономить на корме для животных

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Чтобы укрепить здоровье своего питомца, важно соблюдать ряд правил. Кинолог Владимир Голубев рассказал, на что стоит обратить внимание при уходе за животным. Об этом сообщило «Радио 1».

По словам специалиста, в первую очередь необходимо выбирать качественный корм для животного. Не стоит экономить на питании питомца. Кроме того, не стоит самостоятельно назначать своему питомцу витамины. Сделать это может только ветеринар, написал RT.

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Кроме того, не стоит курить рядом с собакой. Табачный дым для нее является очень вредным. Очень важно не забывать вовремя делать прививки собаке, а также обрабатывать ее шерсть от паразитов, написали «Дни.ру».

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