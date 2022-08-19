Кинолог Голубев рассказал, что делать с животными во время отпуска

Многие люди во время отпуска не знают, куда отправить своих домашних питомцев. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать в такой ситуации. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».

По версии эксперта, лучшим вариантом будет оставить животное у друзей или родственников. При этом оно должно хорошо знать этих людей. В случае, если возможность приютить питомца у них отсутствует, можно сдать его в зоогостиницу или на передержку к инструктору-кинологу. Также проследить за животным может догситтер.

«Главная задача хозяина, который планирует оставить собаку на передержку, — сделать все, чтобы собака чувствовала себя спокойно и комфортно, пока его не будет рядом. Важно тщательно выбирать место передержки и человека, с которым вы оставите питомца. Лучший вариант — это оставить собаку с тем, с кем она давно знакома», — пояснил Голубев.

Важно заранее показать животному, где оно будет обитать. Питомец должен привыкнуть к новым условиям и адаптироваться к ним. Кроме того, нужно проинформировать человека, который согласился приютить собаку, об ее образе жизни и особенностях поведения.