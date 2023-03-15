Интересное 15 марта 2023, 16:49 Кинолог Голубев рассказал, что делать хозяину собаки при укусе

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Если собака укусила своего хозяина, нельзя оставлять такое поведение питомца без внимания. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, одними из самых распространенных причин укусов являются страхи питомцев и желание поиграть.

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Как сообщил сайт kp.ru, проявление агрессии не стоит поощрять и в случае укусов запрещающей командой питомцу надо дать понять, что такое поведение недопустимо.

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