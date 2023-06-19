Интересное 19 июня 2023, 14:03 Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак прятать миску с водой от солнца

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Владельцам собак следует располагать миску с водой подальше от солнечных лучей и любых источников тепла. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, собаки любят пить именно прохладную воду, от употребления теплой жидкости они могут отказаться. Кроме того, питомцы способны самостоятельно регулировать количество необходимой им воды.

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Голубев отметил, что в миску лучше всего добавлять бутилированную или пропущенную через фильтр воду.