Интересное 01 августа 2023, 14:31 Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак посетить выгульные площадки с питомцем летом

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В летний сезон прогулки с собакой длиннее, насыщеннее и интереснее. Этот период отлично подойдет для похода с питомцем на специальную выгульную площадку, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в таких местах есть специальное оборудование для дрессировок собак. Также на просторных территориях можно побегать вместе с животным и весело провести свой досуг.

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Кроме того, на выгульных площадках собирается много собак, что поможет найти своему питомцу новых друзей.