Интересное 28 августа 2023, 14:36 Кинолог Голубев: переезд с дачи в квартиру может вызвать стресс у собаки

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С наступлением осени многие владельцы собак покидают загородный дом и переезжают вместе со своими питомцами обратно в квартиру. Такой переезд может вызвать у животного стресс, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, для успешной адаптации собаки в городе нужно время и определенные условия. Так, например, хозяину нужно внимательно отнестись к режиму выгула животного и в первые дни не оставлять питомца надолго в квартире одного.

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Кроме того, избежать стресса после переезда с дачи собакам помогут любимые лакомства и новые игры-головоломки.