Интересное 20 апреля 2023, 14:52 Кинолог Голубев: операции по ампутации когтей калечат животных

Читать 360tv в

Некоторые недобросовестные владельцы домашних питомцев ампутируют когти кошке или же удаляют связки собаке для обеспечения собственного комфорта. О калечащих операциях рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, любые хирургические вмешательства, которые не нужны питомцам по показаниям здоровья, являются недопустимыми. Так, некоторые владельцы собак удаляют животному связки для того, чтобы избавиться от громкого лая.

Реклама

Кроме того, ни в коем случае нельзя украшать своего питомца пирсингом или тату, такое вмешательство может грозить некрозом тканей.