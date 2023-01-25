Интересное 25 января 2023, 17:27 Кинолог Голубев объяснил, как правильно дрессировать маленьких собак Кинолог Голубев заявил, что собаки любых размеров нуждаются в дрессировке

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Некоторые люди уверены в том, что в дрессировке маленьких собачек нет необходимости. Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев опроверг такую теорию. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что маленькие собаки нуждаются в дрессировке не меньше больших. В противном случае животное может стать агрессивным и непослушным.

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При этом Голубев отметил, что разницы в принципах дрессировки большой и маленькой собаки не существует, написал RT.

«Нет никакой разницы, какую собаку дрессировать: любой питомец, будь то чихуахуа или сенбернар, методологически дрессируется одинаково», — отметил кинолог.