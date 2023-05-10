Интересное 10 мая 2023, 17:30 Кинолог Голубев назвал самовыгул домашней собаки опасной лотереей

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Во время самовыгула собака может пораниться, убежать или потеряться. Такая прогулка может стать для питомца опасной лотереей, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, отпуская свою собаку на самовыгул, владелец подвергает питомца большой опасности. Подобные прогулки могут закончиться для домашнего животного травмой, инвалидностью и летальным исходом.

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Голубев отметил, что за самовыгул питомцев должны быть введены меры наказания в отношении владельцев собак.