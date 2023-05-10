10 мая 2023, 17:30
Кинолог Голубев назвал самовыгул домашней собаки опасной лотереей
Во время самовыгула собака может пораниться, убежать или потеряться. Такая прогулка может стать для питомца опасной лотереей, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, отпуская свою собаку на самовыгул, владелец подвергает питомца большой опасности. Подобные прогулки могут закончиться для домашнего животного травмой, инвалидностью и летальным исходом.
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Голубев отметил, что за самовыгул питомцев должны быть введены меры наказания в отношении владельцев собак.
Собаки
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