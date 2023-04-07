Интересное 07 апреля 2023, 17:31 Кинолог Голубев: человек должен стать для своего питомца предсказуемым другом

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Многие владельцы собак считают, что животному с малых лет необходимо показывать, кто в доме хозяин. Необходимости в таких действиях совершенно нет, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, прежде всего человеку необходимо стать предсказуемым и верным другом для своей собаки.

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Как сообщил сайт телеканала «Крым 24», в процессе воспитания домашнего питомца совсем необязательно применять грубую силу и пытаться доминировать над животным.