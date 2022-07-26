Кинолог Алмазов рассказал, как правильно выгуливать собак

Кинолог Владимир Алмазов рассказал, как правильно выгуливать собак. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт пояснил, что в первую очередь выгул собаки должен был комфортен для окружающих. Важно, чтобы питомец не пугал людей и не мешал им проводить время. Кроме того, стоит убирать за питомцем экскременты.

Он подчеркнул, что можно выгуливать собак на платных площадках. Как правило, они оборудованы всем необходимым для животных.